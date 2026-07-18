Chilene hatte im Knast eine Gotteserscheinung

Und plötzlich eine spirituelle Erleuchtung

Seit Dezember sitzen die vier Ganoven bereits in U-Haft – und plötzlich meldete sich bei einem von ihnen das schlechte Gewissen in spiritueller Form. Der 26-Jährige will hinter Gittern eine Erscheinung Gottes gehabt haben. Unter Tränen gibt er im Prozess an: „Ich stehe jeden Tag um sechs Uhr auf, um die Bibel zu lesen.“ Nun sei er geläutert und wolle seine Erfahrung an Jugendliche in Chile weitergeben und ihnen Gott näherbringen. Reue, die reichlich spät kommt – schließlich zogen die Männer ihre Touren sogar fort, nachdem sie bereits einmal beobachtet worden waren. In Vorarlberg traf es drei Wohnstätten, zwei in Bregenz, eine in Lochau. Insgesamt soll die Bande 56.000 Euro Beute gemacht haben – innerhalb eines einzigen Monats. Festgenommen wurden sie schließlich in Tirol.