Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Einbruchstour

Chilene hatte im Knast eine Gotteserscheinung

Vorarlberg
18.07.2026 06:00
Den vier Angeklagten blieb gar nichts anderes übrig, als die Taten zu gestehen.
Den vier Angeklagten blieb gar nichts anderes übrig, als die Taten zu gestehen.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Vier Männer, ein Plan, eine lange Reise für schnelles Geld: Ein Quartett aus Chile hatte sich zu einer Einbruchstour durch Europa aufgemacht. Am Landesgericht Feldkirch hagelte es nun Haftstrafen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei den chilenischen Einbrechern handelt es sich um einen Studenten, einen Marketing-Absolventen mit eigenem Parfümgeschäft, einen Immobilienmakler und einen Unternehmer mit eigener Transportfirma. Von finanzieller Not jedenfalls keine Spur. Ihre Ausreden für die kriminelle Europatour? Bunt gemischt und wenig glaubwürdig. Zwei gaben immerhin zu, gezielt für Einbrüche angereist zu sein. Ein anderer wollte angeblich nur „Europa kennenlernen“, sein Kumpel behauptete steif und fest, er habe sich Arbeit suchen wollen. Staatsanwalt Elias Zortea ließ sich davon nicht beeindrucken.

Überaus professionelle Vorgehensweise
Die Vorgehensweise bei mindestens zehn nachgewiesenen Einbrüchen in Salzburg, Tirol und Vorarlberg war stets dieselbe – Unterkunft mieten, Objekte auskundschaften, Werkzeug im Bauhaus besorgen, in der Nacht zuschlagen. Seitenschneider, Brechstange, Handschuhe – professionelles Einbrecher-Handwerkszeug, von der Polizei fein säuberlich sichergestellt. Die Rollenverteilung war ebenfalls eingespielt: Einer gab den Chauffeur, einer den Aufpasser, zwei stiegen in das Objekt ein. Die Beweislast ist erdrückend – DNA-Spuren, Fußabdrücke, GPS-Daten, Fotos von Beute und Tatorten. Derart erdrückend, dass den vier Männern am Ende gar nichts anderes übrig blieb, als die Taten zu gestehen.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte vergoss vor Gericht jede Menge Tränen, doch seine Reue wollte man ihm nicht ...
600.000 Euro abgezockt
Die Krokodilstränen eines schamlosen Betrügers
17.07.2026
Schwerer Betrug
Händler betrog Kunde mit manipulierter Goldwaage
15.07.2026

Und plötzlich eine spirituelle Erleuchtung
Seit Dezember sitzen die vier Ganoven bereits in U-Haft – und plötzlich meldete sich bei einem von ihnen das schlechte Gewissen in spiritueller Form. Der 26-Jährige will hinter Gittern eine Erscheinung Gottes gehabt haben. Unter Tränen gibt er im Prozess an: „Ich stehe jeden Tag um sechs Uhr auf, um die Bibel zu lesen.“ Nun sei er geläutert und wolle seine Erfahrung an Jugendliche in Chile weitergeben und ihnen Gott näherbringen. Reue, die reichlich spät kommt – schließlich zogen die Männer ihre Touren sogar fort, nachdem sie bereits einmal beobachtet worden waren. In Vorarlberg traf es drei Wohnstätten, zwei in Bregenz, eine in Lochau. Insgesamt soll die Bande 56.000 Euro Beute gemacht haben – innerhalb eines einzigen Monats. Festgenommen wurden sie schließlich in Tirol.

Opfer: „Die hatten alle Schränke aufgerissen“
Wie es sich anfühlt, plötzlich Einbrechern gegenüberzustehen, schildert Opfer Judith Nachbaur aus Bregenz im Gespräch mit der „Krone“: „Es war der 19. November. Ich kam gegen 20 Uhr nach Hause. Weil ich ein wenig Licht in der Wohnung sah, dachte ich, dass mein Mann schon früher zu Hause ist.“ Doch statt ihres Mannes standen zwei schwarz gekleidete Gestalten in ihrer Wohnung. „Einer drehte sich dann zu mir um. Und als ich ‘Hey!‘ schrie, ergriffen beide über die Terrassentür die Flucht.“ Danach folgte der nächste Schock: „Die hatten alle Schränke aufgerissen, Schubladen und Gegenstände lagen am Boden.“ Schmuck und Geld im Wert von 800 Euro waren weg.

Für ihre kriminelle Tour durch Österreich kassierten die vier Chilenen drei Jahre, dreieinhalb Jahre, drei Jahre und acht Monate sowie fünf Jahre Haft. Dem Staatsanwalt ist das zu wenig – die Urteile sind daher noch nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
18.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 23°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
17° / 26°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
18° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
17° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
142.199 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
125.093 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Adabei Österreich
Athanasiadis meldet sich nach OP mit Wutposting
100.965 mal gelesen
Nach OP meldet sich Caro Athanasiadis zu Wort: „Ich habe genug von den Rechtfertigungen.“
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1038 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
771 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
763 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Vorarlberg
Auf Einbruchstour
Chilene hatte im Knast eine Gotteserscheinung
Mit Dreijahresvertrag
Altach holt Mittelstürmer Srdjan Hrstic zurück
Das Rheintal boomt
Bevölkerung im Ländle legt weiter zu
Entscheidung gefallen
„Maria Rast“ wird zum Gesundheitszentrum
Schönste Wanderrouten
Am wilden Wasser entlang nach Lech
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf