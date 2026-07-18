Hochmair in Harmonie mit seiner neuen „Mutter“

Harmonie mit Hochmair

„Es ist großartig, mit ihm zu arbeiten, er genauso hippelig und energiegeladen wie ich – er könnte fast im wirklichen Leben auch mein Sohn sein, sofern ich mir Kinder an meiner Seite vorstellen könnte“, so die 77-jährige Aktrice, die in zahlreichen Kult-Serien („Der Alte“, „Das Traumschiff“) bereits mitwirkte, im Gespräch. Und Hochmair fügt hinzu: „Daniela Ziegler in der Rolle meiner Mutter auf der Bühne zu begegnen ist toll, sie ist so eine erfahrene und offene Schauspielerin.“ So viel Harmonie ist wohl der Beweis dafür, dass die Mimin längst in der Mozartstadt angekommen ist.