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Vor Jedermann-Premiere

Hochmair in Harmonie mit seiner neuen „Mutter“

Adabei Österreich
18.07.2026 06:00
Schauspielerin Daniela Ziegler mimt per heuer die Mutter des Jedermann, gespielt von Philipp ...
Schauspielerin Daniela Ziegler mimt per heuer die Mutter des Jedermann, gespielt von Philipp Hochmair.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Von Norman Schenz

Sie tauscht das „Traumschiff“ gegen den Domplatz, Debüt für Publikumsliebling Daniela Ziegler: Die 77-jährige Aktrice spielt heuer erstmals die Mutter von „Jedermann“ Philipp Hochmair und schwärmt schon jetzt von der Mozartstadt. 

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Sie spricht von einem „Ritterschlag“, dass sie in das Ensemble aufgenommen wurde: Schauspielerin Daniela Ziegler spielt per heutigem Premierenabend die Mutter von Jedermann Philipp Hochmair (52).

Harmonie mit Hochmair
„Es ist großartig, mit ihm zu arbeiten, er genauso hippelig und energiegeladen wie ich – er könnte fast im wirklichen Leben auch mein Sohn sein, sofern ich mir Kinder an meiner Seite vorstellen könnte“, so die 77-jährige Aktrice, die in zahlreichen Kult-Serien („Der Alte“, „Das Traumschiff“) bereits mitwirkte, im Gespräch. Und Hochmair fügt hinzu: „Daniela Ziegler in der Rolle meiner Mutter auf der Bühne zu begegnen ist toll, sie ist so eine erfahrene und offene Schauspielerin.“ So viel Harmonie ist wohl der Beweis dafür, dass die Mimin längst in der Mozartstadt angekommen ist.

Vorhang auf für Daniela Ziegler bei den Salzburger Festspielen, wo sie heute Premiere feiert.
Vorhang auf für Daniela Ziegler bei den Salzburger Festspielen, wo sie heute Premiere feiert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Mit „Jedermann“ Philipp Hochmair verbindet sie ein sehr gutes Verhältnis des gegenseitigen ...
Mit „Jedermann“ Philipp Hochmair verbindet sie ein sehr gutes Verhältnis des gegenseitigen Respekts.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Salzburger Nockerln im Hotel Sacher: Die Mimin fühlt sich an der Salzach offensichtlich sehr ...
Salzburger Nockerln im Hotel Sacher: Die Mimin fühlt sich an der Salzach offensichtlich sehr wohl.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Einkehr auf Gut Aiderbichl: In Henndorf besuchte Hundefreundin Ziegler das Tierrefugium.
Einkehr auf Gut Aiderbichl: In Henndorf besuchte Hundefreundin Ziegler das Tierrefugium.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die erkundet die Single-Lady, die auch gerne mal flirtet, per Fahrrad. Oft erweitert sie den Freizeit-Aktionsradius danach auch, wenn sie zum Beispiel Einkehr bei Dieter Ehrengrubers Tierrefugium, auf Gut Aiderbichl in Henndorf macht. Kein Wunder, sie kennt nicht nur Gründervater Michael Aufhauser, sondern war auch selbst jahrelang Hundemama. Meist waren es Vierbeiner aus dem Tierheim. „Da ich so viel unterwegs bin, kann ich mir keinen mehr zulegen, in meinem Alter würde ich auch gar keinen mehr bekommen“, sagt sie ganz offen.

Kein Problem mit dem Älterwerden
Wobei, ums Älterwerden macht sich die Alleskönnerin keine allzu großen Gedanken. „Mittlerweile eine alte Dame zu sein ist für mich total in Ordnung, ich kann über einiges hinwegsehen, was ich früher nicht so konnte! Obwohl ich mich schon noch schnell aufrege, wie zum Beispiel über Unwahrheiten, über dumme Leute oder im Straßenverkehr – aber genauso schnell ist es inzwischen auch wieder vorbei. . .“

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