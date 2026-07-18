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Im Schatten der Großen

Diese Stars überzeugen aus der zweiten Reihe

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.07.2026 06:30
Einer der Stars aus der zweiten Reihe: Pedro Porro.
Einer der Stars aus der zweiten Reihe: Pedro Porro.(Bild: AP/Ashley Landis)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Lionel Messi und Lamine Yamal sind in aller Munde, doch bei den Finalisten spielten sich auch andere Protagonisten zuletzt ins Rampenlicht. Die „Krone“ zeigt die vier Aufsteiger dieser Weltmeisterschaft.

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Die Medienwelt stürzt sich vor dem morgigen WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien im Vorfeld – no, na – auf die beiden Superstars Lionel Messi und Lamine Yamal. Sprich: Die Kapazunder des Weltfußballs. Während andere Kicker abseits des Rampenlichts – oder besser gesagt – unter dem Radar zum Höhenflug ansetzten.

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