Diese Stars überzeugen aus der zweiten Reihe

Die Medienwelt stürzt sich vor dem morgigen WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien im Vorfeld – no, na – auf die beiden Superstars Lionel Messi und Lamine Yamal. Sprich: Die Kapazunder des Weltfußballs. Während andere Kicker abseits des Rampenlichts – oder besser gesagt – unter dem Radar zum Höhenflug ansetzten.