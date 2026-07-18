„Wenn der Gregerl ruft, bin ich natürlich dabei!“

Viel Prominenz tummelte sich am Freitag im Grazer Golfclub Thalersee. ÖFB-Stürmer Michi Gregoritsch lud zum Charity-Turnier, das einen neuen Spendenrekord aufstellte. Alex Schlager, Otto Konrad, Armin Assinger, Marc Janko und viele mehr kamen der Einladung liebend gerne nach. Die „Krone“ war mit dabei und hörte sich um.
„Wenn der Gregerl ruft, bin ich natürlich sofort dabei“, lächelte Alex Schlager am Freitag im Golfclub Thalersee bei der Begrüßung. „Durch meinen Wechsel hab ich zum Glück Zeit – da war mir sofort klar, dass ich dabei sein will.“
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