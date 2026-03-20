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Warum KI-Diätpläne für Teenager problematisch sind

Digital
20.03.2026 15:58
Viele Jugendliche empfinden sich als zu dick – der Wunsch, abzunehmen, ist entsprechend groß.
Viele Jugendliche empfinden sich als zu dick – der Wunsch, abzunehmen, ist entsprechend groß.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Wer abnehmen möchte, braucht heute theoretisch nur noch einen Prompt: „Erstelle mir einen Diätplan.“ Innerhalb von Sekunden liefern KI-Chatbots komplette Wochenpläne mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen – scheinbar individuell abgestimmt auf Alter, Gewicht und Ziel. Doch die Empfehlungen können insbesondere für Jugendliche problematisch sein.

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Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist nicht nur, aber vor allem bei Heranwachsenden groß. Rund 41 Prozent der Mädchen und jungen Frauen im Alter von zehn bis 21 Jahren sowie 31,5 Prozent der gleichaltrigen Burschen und jungen Männer fühlen sich laut einer Erhebung zu „Gewichtsstatus und Körperselbstbild von österreichischen Jugendlichen“ aus dem Jahr 2021 „(viel) zu dick“.

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