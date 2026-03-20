Warum KI-Diätpläne für Teenager problematisch sind

Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist nicht nur, aber vor allem bei Heranwachsenden groß. Rund 41 Prozent der Mädchen und jungen Frauen im Alter von zehn bis 21 Jahren sowie 31,5 Prozent der gleichaltrigen Burschen und jungen Männer fühlen sich laut einer Erhebung zu „Gewichtsstatus und Körperselbstbild von österreichischen Jugendlichen“ aus dem Jahr 2021 „(viel) zu dick“.