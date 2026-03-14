Warum „gesund essen“ oft das Gegenteil bewirkt

Hinzu kommt der soziale Faktor. In sozialen Medien wird „gesund“ oft als Lifestyle inszeniert: perfekt angerichtete Bowls, „gute“ und „schlechte“ Lebensmittel, 30-Tage-Challenges und die nächste Diät poppt auch schon wieder auf. Das klingt motivierend, erzeugt aber bei vielen das Gefühl: Ich muss mithalten. Ich darf keine Fehler machen. Dann schaffe ich es, dann bin ich genauso schön und glücklich wie diese Influencerin, bei der alles so einfach erscheint. Genau dieses Perfektionsdenken macht Ernährung schwer und der gewünschte Erfolg lässt am Ende auch auf sich warten.

Nicht zu streng sein

Gesund essen heißt, den Alltag gut zu schaffen, sich mit gutem Essen zu versorgen. Es bedeutet auch, bewusstere Entscheidungen zu treffen, die langfristig in das eigene Leben passen und nicht nur für zwei Wochen. Und dazu gehört Flexibilität. Wer ab und zu etwas isst, das nicht „ideal“ ist, scheitert deshalb noch lange nicht. Es ist menschlich.