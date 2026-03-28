Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird

Scham, Schweigen und ein sehnlicher Wunsch, der oft nur mit großen Belastungen in Erfüllung geht – Kinderwunsch bei Unfruchtbarkeit. Weltweit ist rund jede sechste Person im fortpflanzungsfähigen Alter von Unfruchtbarkeit betroffen und dennoch wird kaum darüber gesprochen. Christina Fadler, Gründerin von „Die Fruchtbar - Verein Kinderwunsch Österreich“, klärt bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zum Thema Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch auf.
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