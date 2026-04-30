Toronto geht im Schlussviertel die Luft aus

„Wir haben diesmal früh unseren Rhythmus gefunden, gut geworfen, in der Defense gekämpft und unsere Fast-Break-Chancen genützt. Im Schlussviertel konnten wir dezimiert unseren Level in der Offense nicht halten, sie (die Cavaliers, Anm.) haben ihre Würfe weiter hochprozentig getroffen und den entscheidenden Run hingelegt“, kommentierte Pöltl den Spielverlauf. „Ich bin heute ganz gut zu meinen Möglichkeiten gekommen und habe sie auch genutzt“, fügte er hinzu. Die Raptors hätten „vieles richtig gemacht“, dennoch müsse die Defense wieder besser werden. Der Center erinnerte, dass die Siege in den Partien drei und vier aufgrund der guten Arbeit in der Verteidigung gelungen seien. „Jetzt geht es im nächsten Spiel schon um alles“, blickte er voraus.