Warum wir im Frühling plötzlich mehr Appetit haben

Mehr Sonne, mehr Hunger? Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, die Natur erwacht. Und viele bemerken gleichzeitig etwas Unerwartetes: Der Appetit wird mehr. Plötzlich kommt früher Hunger, zwischendurch entsteht mehr Lust auf etwas Süßes, und insgesamt wird wieder mehr gegessen. Eigentlich wirkt das widersprüchlich. Mehr Licht, mehr Bewegung, mehr Motivation. Und trotzdem mehr Hunger. Ganz so überraschend ist das nicht.