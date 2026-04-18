Warum wir im Frühling plötzlich mehr Appetit haben

Frühling ist da und mit ihm der größere Hunger! Unser Körper braucht bei mehr Licht und Bewegung auch mehr Energie. Egal, ob Heißhunger oder Lust auf Süßes – warum Sie auf Ihren Körper hören und sinnvoll reagieren sollten, erläutert Abnehmcoach Ursula Vybiral.
Mehr Sonne, mehr Hunger? Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, die Natur erwacht. Und viele bemerken gleichzeitig etwas Unerwartetes: Der Appetit wird mehr. Plötzlich kommt früher Hunger, zwischendurch entsteht mehr Lust auf etwas Süßes, und insgesamt wird wieder mehr gegessen. Eigentlich wirkt das widersprüchlich. Mehr Licht, mehr Bewegung, mehr Motivation. Und trotzdem mehr Hunger. Ganz so überraschend ist das nicht.
Umstellung benötigt Energie
Der Körper ist im Frühling in einer Phase der Umstellung. Nach den dunklen Wintermonaten verändert sich der Hormonhaushalt, der Stoffwechsel wird aktiver, und auch der Energiebedarf kann steigen. Mehr Tageslicht beeinflusst nicht nur die Stimmung, sondern auch Hunger und Sättigung. Der Körper fährt hoch und braucht dafür Energie.
Bewegung macht Appetit
Dazu kommt ein zweiter, oft unterschätzter Faktor: Bewegung.
Viele sind im Frühling automatisch aktiver. Man geht mehr, ist länger draußen, trifft sich öfter, erledigt Dinge wieder zu Fuß. Diese zusätzliche Aktivität wird selten bewusst wahrgenommen. Der Körper registriert sie aber sehr wohl und reagiert darauf oftmals mit mehr Hunger.
Ein weiterer Punkt ist der Wechsel im Essverhalten. Nach dem Winter entsteht oft der Wunsch, jetzt leichter zu essen. Mahlzeiten werden kleiner, manchmal auch ausgelassen. Genau das kann dazu führen, dass der Körper später mehr verlangt. Was sich wie Disziplin anfühlt, führt in der Praxis oft zu genau dem Gegenteil: mehr Appetit, mehr Unruhe, mehr Gedanken ums Essen.
Großen Hunger ausbremsen
Und genau hier beginnt für viele ein Muster, das sie gut kennen. Tagsüber wird wenig gegessen. Vielleicht nur ein Kaffee, etwas Kleines, zwischendurch ein Snack. Am Nachmittag oder Abend kommt dann der Hunger mit voller Wucht. Oft nicht nur als Hunger, sondern als Heißhunger.
Er ist meist die Folge eines Ungleichgewichts: Zu lange Esspausen, zu kleine Mahlzeiten, zu wenig Eiweiß, zu wenig Struktur. Auch schlechter Schlaf durch die Zeitumstellung, Stress oder ein unruhiger Alltag verstärken dieses Gefühl. Der Körper sucht dann nicht nach einer ausgewogenen Mahlzeit, sondern nach schneller Energie. Genau deshalb entsteht oft Lust auf Süßes oder sehr kalorienreiche Lebensmittel.
Was viele verunsichert: Sie interpretieren diesen Appetit als Kontrollverlust. Meist ist das Gegenteil der Fall: Er zeigt uns, was der Körper wirklich braucht.
Ursula Vybiral, „easy eating“
Bild: Eva Manhart
Mehr Appetit ist oft kein Fehler, sondern ein Signal. Der Körper braucht mehr Energie, weil sich etwas verändert hat. Die Frage ist also nicht, wie man den Appetit unterdrückt, sondern wie man sinnvoll darauf reagiert.
Mahlzeiten nicht zu klein machen
Leichter Essen bedeutet nicht, zu wenig zu essen. Mahlzeiten sollten weiterhin sättigen und ausreichend Energie liefern. Sonst entsteht später automatisch mehr Appetit oder Heißhunger. Fokus auf Proteine und schon sind wir länger satt!
Appetit ernst nehmen, statt dagegen zu arbeiten
Mehr Hunger im Frühling ist oft eine normale Reaktion. Wer versucht, ihn zu unterdrücken, verstärkt ihn meist nur. Viel hilfreicher ist es, ihn bewusst in den Alltag zu integrieren.
Mehr dazu statt weniger davon
Wenn der Appetit steigt, hilft es oft, Mahlzeiten zu erweitern, statt zu reduzieren. Mehr Gemüse, mehr Eiweiß, mehr Volumen sorgen für Sättigung und Stabilität.
Struktur beibehalten
Gerade, wenn sich der Alltag verändert, hilft ein stabiler Essrhythmus. Regelmäßige Mahlzeiten bringen Ruhe und verhindern extreme Schwankungen. „Nicht der Hunger ist das Problem, sondern wie wir darauf reagieren.“
SAFE FOOD als schnelle Lösung bei Heißhunger
Gerade im Alltag braucht es einfache Strategien für genau diese Momente: Mahlzeiten, die schnell gehen, immer verfügbar sind und zuverlässig sättigen.
Ein herzhaftes Beispiel: Tiefkühl-Cremespinat mit zwei Spiegeleiern.
Ein süßes Beispiel: Eine Joghurt-Bowl mit Beeren, einer kleinen Banane und einer Handvoll Granola. Beide Varianten liefern eine gute Kombination aus Eiweiß, Kohlenhydraten und Volumen. Sie sind befriedigend, schnell gemacht und helfen, Heißhunger zu stoppen, bevor es zu unkontrolliertem Essen kommt.
Bewegung als Hilfe bei Heißhunger nutzen
Wenn sich Heißhunger meldet, ist ein Spaziergang oft die beste Entscheidung. Bewegung bringt Abstand, reguliert den Kopf und hilft, nicht in unüberlegte Essentscheidungen zu kippen, die später bereut werden. Oft reicht genau dieser Moment, um wieder klarer zu entscheiden.
Was wirklich zählt: Appetit verstehen statt bekämpfen
Appetit ist Information. Wer ihn ignoriert oder ständig dagegen arbeitet, landet oft genau dort, wo viele nicht hinwollen: bei Heißhunger, unruhigem Essen oder dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren.
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