Mamdani: Charles soll Kronjuwelen zurückgeben

Während das britische Königspaar auf Besuch in den USA ist und Charles III. vom US-Präsidenten gelobt wird, gibt es aus New York bedeutend kritischere Töne. Der Stadtchef der Metropole, Zohran Mamdani, forderte den britischen Monachen auf, Indiens Kronjuwelen zurückzugeben.
Wenn es die Möglichkeit gebe, würde er den König zur Rückgabe des Koh-i-Noor-Diamanten auffordern, sagte er vor einem Treffen mit dem König am Denkmal für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September. Ob Mamdani, der selbst indische Wurzeln hat, das Thema bei dem Treffen tatsächlich ansprach, war aber zunächst unklar.
In diesem Beitrag ist der Diamant in der Krone zu sehen:
Der weltberühmte und hochkarätige Diamant ist Teil der Krönungskrone von „Queen Mum“, der Mutter von Queen Elizabeth II. – und stammt aus der ehemaligen britischen Kolonie Indien. Nach dem Tod der Queen im vergangenen Herbst verlangten viele Inder die Rückgabe. Auch um neue Debatten zu vermeiden, kam der Koh-i-Noor bei der Krönung von Elizabeths Sohn König Charles III. nicht zum Einsatz.
Der demokratische Sozialist Mamdani spricht sich häufig für eine Aufarbeitung kolonialen Unrechts aus.
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