Mamdani: Charles soll Kronjuwelen zurückgeben

Wenn es die Möglichkeit gebe, würde er den König zur Rückgabe des Koh-i-Noor-Diamanten auffordern, sagte er vor einem Treffen mit dem König am Denkmal für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September. Ob Mamdani, der selbst indische Wurzeln hat, das Thema bei dem Treffen tatsächlich ansprach, war aber zunächst unklar.