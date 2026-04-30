Höchster Gewinn für Samsung in Firmengeschichte

Samsung Electronics hat dank des anhaltenden KI-Booms seinen höchsten Gewinn seit der Unternehmensgründung erzielt. In seinen aktuellen Geschäftszahlen weist Südkoreas größtes Unternehmen einen Betriebsgewinn in Höhe von 57,2 Billionen Won (umgerechnet rund 32,9 Milliarden Euro) für den Zeitraum Jänner bis März aus – in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.
Samsungs Quartalszahlen haben damit selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage lag der Nettogewinn des Konzerns im Schnitt mehr als 20 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen.
Der Rekordgewinn von Samsung wird vor allem von der anhaltend starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Chip-Engpässe haben die Preise stark in die Höhe getrieben. Allein 53,7 Billionen Won des Betriebsgewinns – und damit fast 94 Prozent des Gesamtgewinns – wurden von der Halbleitersparte des Unternehmens erzielt.
Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips.
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