Höchster Gewinn für Samsung in Firmengeschichte

Der Rekordgewinn von Samsung wird vor allem von der anhaltend starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Chip-Engpässe haben die Preise stark in die Höhe getrieben. Allein 53,7 Billionen Won des Betriebsgewinns – und damit fast 94 Prozent des Gesamtgewinns – wurden von der Halbleitersparte des Unternehmens erzielt.