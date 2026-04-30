Hohe KI-Ausgaben zahlen sich für US-Konzerne aus

Im vergangenen Quartal konnte Meta seine Umsätze jedoch um ein Drittel steigern. Der Marktforschungsfirma eMarketer zufolge könnte Meta 2026 erstmals Google bei den Werbeeinnahmen überflügeln. Der Wachstumstreiber sei die Einführung von Online-Anzeigen im Messenger WhatsApp und im Kurznachrichtendienst Threads. Ähnlich wie bei Microsoft blieben die Meta-Zahlen angesichts des kräftigen Wachstums bei Google blass, sagte Analyst Gil Luria vom Research-Haus D.A. Davidson. Daher gaben die Papiere des Konzerns sechs Prozent nach.