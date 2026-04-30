Hearon über Hollywood: „Fett sein ist ein Problem“

No Biz is like Showbiz: Überzogene Erwartungen und harte Konkurrenz auf der einen Seite, Traumrollen, Ruhm und Bestätigung auf der anderen. Sasa Schwarzjirg sprach mit Simone Ashley und Caleb Hearon („Der Teufel trägt Prada 2“) darüber, was sie am Set gemopst haben und was sie am Showbiz stört.