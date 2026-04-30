Heftiger Koalitionsstreit um Spritpreisbremse

Ginge es nach der ÖVP würde die Bremse nur mehr 4 statt wie bisher 10 Cent betragen. Die bis heute, 30. April, geltende Spritpreisbremse setzt sich zur Hälfte (5 Cent) aus der Senkung der Mineralölsteuer zusammen, die sich aus den Zusatzeinnahmen aus der Mehrwertsteuer (durch die gestiegenen Preise) finanziert und zur Hälfte aus der Margenbeschränkung für die Konzerne.