FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck

Kritik am Schweigen

Zwar hat man beiderseitige Anzeigen wenige Stunden später zurückgezogen, dennoch hat der Vorfall jetzt ein politisches Nachspiel. Silvia Dechsler, SPÖ-Bürgermeisterin von Mödling, kritisiert, dass Thau bisher zu dem Vorfall nicht Stellung genommen hat: „Es entsteht der Eindruck, dass er die Angelegenheit aussitzen möchte.“