Neuer Trend: Warum „Souping“ beim Abnehmen hilft

Optional für mehr Eiweiß:

100 g Seidentofu

Zubereitung:

Knoblauch fein hacken und in Olivenöl kurz andünsten. Zucchini und Brokkoli grob schneiden, dazugeben und kurz anrösten. Mit Gemüsebrühe aufgießen und etwa 15–20 Minuten weichkochen. Optional Seidentofu zugeben und alles fein pürieren. Abschmecken.

Der Seidentofu macht die Suppe cremig und liefert hochwertiges pflanzliches Eiweiß, ohne zu beschweren.