Suppen statt Völlerei

Neuer Trend: Warum „Souping“ beim Abnehmen hilft

Ernährung & Wohlfühlgewicht
08.02.2026 09:00
Suppen sind eine Wohltat für Körper und Seele.
Suppen sind eine Wohltat für Körper und Seele.(Bild: Alliance - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Haben Sie schon einmal von „Souping“ gehört? Abnehmcoach Ursula Vybiral schwört darauf! Suppen sind nicht nur köstlich, sondern auch gesund und sättigend. Perfekt, wenn man kulinarisch über die Stränge geschlagen hat oder einfach für einen Detox-Tag. 

„Als Ernährungsberaterin empfehle ich Suppen nicht ohne Grund immer wieder – besonders nach üppigen Ess-Phasen, bei Verdauungsproblemen oder einfach dann, wenn man seinem Körper etwas Gutes tun möchte“, betont Abnehmcoach Ursula Vybiral. „Souping, also der bewusste Fokus auf Gemüsesuppen, ist eine der einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Methoden, um den Körper zu entlasten, ohne zu hungern.“

Suppen sind ernährungsphysiologisch ideal, weil sie mehrere positive Effekte gleichzeitig vereinen. Durch ihren hohen Flüssigkeitsanteil dehnen sie den Magen sanft, wodurch Sättigungsrezeptoren frühzeitig aktiviert werden. Das führt dazu, dass wir automatisch weniger Kalorien aufnehmen – ganz ohne bewussten Verzicht. Gleichzeitig ist die Nährstoffdichte hoch, wenn die Suppe richtig zusammengestellt ist.

Ein weiterer großer Vorteil: Durch das schonende Garen bleiben viele Vitamine und Mineralstoffe gut erhalten und sind oft sogar besser verwertbar als in rohem Zustand. Gerade bei Gemüse werden Zellstrukturen aufgeschlossen, wodurch der Körper Nährstoffe leichter aufnehmen kann.

Gut gemachte Gemüsesuppen liefern:

  • Ballaststoffe, die die Darmbewegung anregen, die Darmflora nähren und die Verdauung regulieren
  • Kalium und Magnesium, die entwässernd wirken und den Flüssigkeitshaushalt unterstützen
  • sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend wirken und die Zellen schützen

Besonders wohltuend sind Suppentage. Sie entlasten den Verdauungstrakt, da der Körper weniger Energie für die Verdauung aufwenden muss. Das kann sich positiv auf Energielevel, Schlaf und sogar auf das Hautbild auswirken. Viele berichten, dass sie sich nach ein bis zwei Suppentagen leichter, klarer und weniger aufgebläht fühlen.

Auch als leichtes Abendessen sind Suppen ideal. Am Abend arbeitet der Stoffwechsel langsamer, schwere Mahlzeiten liegen länger im Magen und können Schlaf und Regeneration beeinträchtigen. Eine Gemüsesuppe hingegen sättigt, ohne zu belasten – und kann langfristig sogar beim Abnehmen helfen, da sie kalorienarm ist, aber trotzdem zufrieden macht.

Wärmend & entzündungshemmend
Karotten-Ingwer-Suppe

Karotten liefern reichlich Beta-Carotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird. Dieses ist essenziell für Haut, Schleimhäute und das Immunsystem. Ingwer wirkt verdauungsfördernd, entzündungshemmend und regt den Stoffwechsel sanft an – ideal bei Kälte oder nach anstrengenden Tagen.

Rezept: 
Zutaten (für ca. 4 Portionen):

    • 500 g Karotten
    • 1 Zwiebel
    • ein kleines Stück frischer Ingwer
    • 750 ml klare Gemüsesuppe
    • 1 EL Olivenöl
    • Salz, Pfeffer

Optional für mehr Eiweiß:

  • eine kleine Dose weißer Bohnen (abgespült)

Zubereitung:
Zwiebel grob schneiden und in Olivenöl glasig dünsten. Karotten schälen, in Stücke schneiden und dazugeben. Ingwer fein reiben, kurz mitdünsten. Mit Gemüsebrühe aufgießen und ca. 20 Minuten weich kochen. Optional die weißen Bohnen hinzufügen und alles fein pürieren. Abschmecken – fertig.

Die Bohnen erhöhen den Eiweiß- und Ballaststoffgehalt und machen die Suppe noch sättigender.

Suppen sind echte Allrounder. Sie entlasten den Körper, liefern viele wertvolle Nährstoffe, fördern die Verdauung und helfen beim Abnehmen.

Ursula Vybiral, „easy eating“

Leicht, basisch & entlastend
Zucchini-Brokkoli-Suppe

Brokkoli zählt zu den nährstoffreichsten Gemüsesorten. Er enthält Sulforaphan, ein starkes Antioxidans, das die körpereigenen Entgiftungsenzyme der Leber unterstützt. Zucchini ist besonders leicht verdaulich, kalorienarm und basisch – ideal für entlastende Tage oder abends.

Rezept: 
Zutaten (für ca. 4 Portionen):

    • 1 Zucchini
    • 1 kleiner Brokkoli
    • 1 Knoblauchzehe
    • 750 ml klare Gemüsesuppe
    • 1 EL Olivenöl

Optional für mehr Eiweiß:

  • 100 g Seidentofu

Zubereitung:

Knoblauch fein hacken und in Olivenöl kurz andünsten. Zucchini und Brokkoli grob schneiden, dazugeben und kurz anrösten. Mit Gemüsebrühe aufgießen und etwa 15–20 Minuten weichkochen. Optional Seidentofu zugeben und alles fein pürieren. Abschmecken.

Der Seidentofu macht die Suppe cremig und liefert hochwertiges pflanzliches Eiweiß, ohne zu beschweren.

Ein weiterer Pluspunkt: Suppen lassen sich hervorragend vorbereiten. Sie eignen sich perfekt zum Meal Prep (gezieltes Vorbereiten von kompletten Mahlzeiten für mehrere Tage im voraus), können portionsweise eingefroren und bei Bedarf schnell aufgewärmt werden. Gesund essen wird dadurch alltagstauglich – auch an stressigen Tagen.



