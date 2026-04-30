Dieser Mann hofft auf ein Bussi von Didi Kühbauer!

Titelverteidiger WAC ist nicht dabei – aber dennoch steckt ein wenig Kärnten im ÖFB-Cup-Finale zwischen dem LASK und Altach am Freitag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion: Zwei „echte“ Kärntner sind dabei – mit Maxi Ritscher und Lukas Gugganig. Auch für „Ex“ Patrick Greil wird’s besonders. Und einer hofft auf ein Bussi. . .