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Im heißen Cupfinale

Dieser Mann hofft auf ein Bussi von Didi Kühbauer!

Fußball National
30.04.2026 06:57
Erfolgstrainer Didi Kühbauer gönnte sich nach dem Cup-Titel im Vorjahr mit dem WAC auch eine ...
Erfolgstrainer Didi Kühbauer gönnte sich nach dem Cup-Titel im Vorjahr mit dem WAC auch eine Zigarre. . .(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Marcel Santner
Von Claudio Trevisan und Marcel Santner

Titelverteidiger WAC ist nicht dabei – aber dennoch steckt ein wenig Kärnten im ÖFB-Cup-Finale zwischen dem LASK und Altach am Freitag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion: Zwei „echte“ Kärntner sind dabei – mit Maxi Ritscher und Lukas Gugganig. Auch für „Ex“ Patrick Greil wird’s besonders. Und einer hofft auf ein Bussi. . .

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Der WAC wird entthront. Im Vorjahr hatte ganz Fußball-Kärnten den Cup-Sieg der „Wölfe“ unter Ex-Coach Didi Kühbauer mitgefeiert – am Freitag (16 Uhr) wird mit dem LASK oder Altach ein neuer Champ im Wörthersee-Stadion gekürt. So viel Kärnten steckt diesmal im Endspiel:

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