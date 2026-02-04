Kleine Sünden helfen uns sogar beim Abnehmen

Kleine Sünden dürfen sein! Laut Abnehmcoach Ursula Vybiral sind bewusste Genussmomente wichtig für eine gesunde Ernährungsumstellung. Die Expertin verrät, worauf man beim gesunden Naschen achten muss, und wie man trotzdem dauerhaft an Gewicht verlieren kann.
Eine gesunde Ernährungsumstellung hat nichts mit Verboten zu tun. Genau darin liegt der große Unterschied zu klassischen Diäten. „Während restriktive Diäten auf Verzicht, Kontrolle und Disziplin setzen, basiert eine nachhaltige Ernährungsumstellung auf Balance, Genuss und Alltagstauglichkeit“, betont Abnehmcoach Ursula Vybiral. Alles, was verboten ist, wird automatisch begehrenswerter. Aus ernährungspsychologischer Sicht führt strenger Verzicht fast immer zu einem inneren Spannungszustand. Dieser endet häufig in unkontrollierten Essanfällen oder dem bekannten „Jetzt-ist-eh-schon-egal“-Gefühl. Genau deshalb scheitern so viele Diäten langfristig.
