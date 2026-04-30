Trump prüft Abzug von Truppen in Deutschland

Merz kritisierte fehlende Strategie im Iran-Konflikt

Doch nach kritischen Tönen von Merz hat sich das Blatt offenbar gewendet: Der deutsche Kanzler warf den USA vor, keine Exit-Strategie für den Iran-Krieg zu haben. „Weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben“, sagte er bei einer Diskussion mit Schülern in Marsberg im Sauerland. Deshalb sei es umso schwerer, den Konflikt nun wieder zu beenden. „Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln – oder eben sehr geschickt nicht verhandeln“, sagte Merz. „Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.“