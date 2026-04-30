Formel-1-Chaos: Wird das Rennen in Miami abgesagt?

Nach der unfreiwilligen längeren Pause soll am Sonntag das vierte Rennen der Saison stattfinden. Laut „weather.com“ drohen jedoch heftige Gewitter und starke Winde in Miami. Bereits am Sonntagvormittag soll es losgehen. Am Nachmittag, zur geplanten Renn-Startzeit um 16 Uhr, könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt stellenweise bei bis zu 90 Prozent.