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Alarmglocken schrillen

Formel-1-Chaos: Wird das Rennen in Miami abgesagt?

Formel 1
30.04.2026 07:02
Für den GP von Miami gibt es schlechte Wetterprognosen.
Für den GP von Miami gibt es schlechte Wetterprognosen.(Bild: APA-Images / AP / Rebecca Blackwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Droht der nächste Renn-Ausfall in der Formel 1? Nach zwei Absagen sorgt nun das Wetter für Alarm: Der Grand Prix von Miami steht auf der Kippe.

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Nach der unfreiwilligen längeren Pause soll am Sonntag das vierte Rennen der Saison stattfinden. Laut „weather.com“ drohen jedoch heftige Gewitter und starke Winde in Miami. Bereits am Sonntagvormittag soll es losgehen. Am Nachmittag, zur geplanten Renn-Startzeit um 16 Uhr, könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt stellenweise bei bis zu 90 Prozent.

Absage nicht ausgeschlossen
Auch lokale Medien rechnen mit möglichen Auswirkungen auf den Rennablauf. Im schlimmsten Fall drohen eine Verschiebung – oder sogar eine Absage. Ob die Prognosen tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

Für den Ernstfall ist die Formel 1 vermutlich vorbereitet. Eine Vorverlegung des Rennens auf Samstag wäre denkbar, allerdings müssten dafür Sprint und Qualifying am Freitag stattfinden. Eine spätere Startzeit am Sonntag wäre ebenfalls eine Option.

Nach den bereits gestrichenen Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wäre ein weiterer Ausfall ein schwerer Schlag für die Formel 1. Für den Saudi-GP wird bereits an einem Ersatztermin gearbeitet: Das erste Dezember-Wochenende steht im Raum. Das Saisonfinale in Abu Dhabi müsste dafür allerdings verschoben werden.

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