15-Jährige starb: „Es tut mir noch immer so leid“

Es war ein folgenschwerer Fahrfehler, der das Leben der 15-jährigen Lucy auslöschte. Ein damals 18-jähriger Autofahrer schnitt in Waizenkirchen (OÖ) eine Kurve massiv, war zur Gänze auf der Gegenfahrbahn und erfasste dort die entgegenkommende Mopedfahrerin. Das Oberlandesgericht bestätigte nun das erstinstanzliche Urteil.
„Es tut mir noch immer sehr leid.“ Sichtlich mitgenommen musste am Mittwochvormittag ein 19-Jähriger aus Michaelnbach am Oberlandesgericht Linz Platz nehmen. Der junge Mann war am 3. Oktober des Vorjahres mit seinem Škoda Octavia von Waizenkirchen in Richtung Peuerbach unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 16-jähriger Freund. Dabei soll der Lenker allerdings eine Kurve geschnitten haben und war mit seinem Fahrzeug zur Gänze auf der Gegenfahrbahn unterwegs.
Genau in diesem Moment kam ihm die 15-jährige Lucy auf ihrem Moped entgegen und wurde von dem damals noch 18-jährigen Lenker erfasst und tödlich verletzt. Die Schülerin erlag noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.
Schmerzensgeld bereits beglichen
Vor dem Welser Landesgericht wurde der Lenker deshalb wegen grob fahrlässiger Tötung zu acht Monaten bedingter Haft (Strafrahmen bis zu drei Jahre) und einer unbedingten Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Außerdem wurde der Opferfamilie ein Teilschmerzensgeld von 3000 Euro zugesprochen – diese Summe hat der Verurteilte mittlerweile auch zur Gänze überwiesen. Der Staatsanwaltschaft war diese Strafe zu gering und sie forderte eine „maßvolle Erhöhung“.
Psychisch stark angeschlagen
Die Richter vom Oberlandesgericht in Linz gaben der Argumentation der Staatsanwaltschaft allerdings nicht Recht und sahen keine Veranlassung für eine Straferhöhung. Die Berufung wurde deshalb abgewiesen und der psychisch sehr stark angeschlagene Lenker, der von seiner Familie nach Linz begleitet wurde, kann zumindest juristisch mit dem schrecklichen Vorfall abschließen.
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