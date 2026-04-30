15-Jährige starb: „Es tut mir noch immer so leid“

„Es tut mir noch immer sehr leid.“ Sichtlich mitgenommen musste am Mittwochvormittag ein 19-Jähriger aus Michaelnbach am Oberlandesgericht Linz Platz nehmen. Der junge Mann war am 3. Oktober des Vorjahres mit seinem Škoda Octavia von Waizenkirchen in Richtung Peuerbach unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 16-jähriger Freund. Dabei soll der Lenker allerdings eine Kurve geschnitten haben und war mit seinem Fahrzeug zur Gänze auf der Gegenfahrbahn unterwegs.