Original aus Obertauern mit dem achten Weltrekord

Die 1199 Höhenmeter hinunter bis zum Ausgangspunkt kurvte er am vergangenen Montag in 24 Minuten und 44 Sekunden hinunter. Den Rekord stellte er jedoch tags darauf auf. Koch hatte sein Handy im Schnee verloren, stieg noch einmal auf und war in 23 Minuten und 27 Sekunden wieder im Tal. Ein Rekord, der so eigentlich nicht geplant war.