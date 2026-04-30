Warum jede sechste Firma aus Österreich weg will

Als größte Belastungsfaktoren nennen Unternehmen weiterhin hohe Energie- und Personalkosten, steigende Preise bei Lieferanten sowie den Fachkräftemangel. Gleichzeitig dämpft eine hohe Sparquote der Konsumenten die Nachfrage. Das spiegelt sich auch im Verhalten der Betriebe wider: 85 Prozent befinden sich selbst im Sparmodus und nur etwa jedes fünfte Unternehmen plant für 2026 überhaupt Investitionen. Meist in moderatem oder geringem Umfang. Positiv fällt auf, dass ein Teil der Mittel in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) fließt – häufig jedoch zur Effizienzsteigerung und wenig zur Expansion.