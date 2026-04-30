Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirtschaftsstandort

Warum jede sechste Firma aus Österreich weg will

Wirtschaft
30.04.2026 07:00
Die Industriestrategie Österreich 2035 ist bei den heimischen Betrieben durchgefallen.
Die Industriestrategie Österreich 2035 ist bei den heimischen Betrieben durchgefallen.(Bild: Kerkez/stock.adobe.com)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Die Luft hierzulande wird für die heimischen Unternehmen zunehmend dünner. Bereits 17 Prozent denken darüber nach, einzelne Geschäftsbereiche ins Ausland zu verlagern. Was die Gründe dafür und welche Branchen dabei betroffen sind ...

0 Kommentare

Die wirtschaftliche Lage vieler österreichischer Betriebe bleibt angespannt. Laut einer Umfrage des Gläubigerschutzverbands KSV1870 unter 1100 Unternehmen ist weniger als die Hälfte der Firmen mit ihrer Geschäftslage zufrieden – ein Wert, der seit Jahren stagniert und deutlich unter früheren Spitzen liegt.

Wirtschaftsstandort verliert an Attraktivität
Besonders alarmierend: Jedes sechste Unternehmen denkt über eine Verlagerung von einzelnen Geschäftsbereichen oder größeren Prozessen ins Ausland nach. Vor allem Industrie-, IT- und Telekommunikationsbetriebe prüfen Alternativen. Zwar würde die bestehende Produktion hierzulande weiter genutzt, aber neue Geschäftsbereiche sollen eher im Ausland entstehen.

Die größte Herausforderung für Unternehmen sind die hohen Kosten für Energie, Material und ...
Die größte Herausforderung für Unternehmen sind die hohen Kosten für Energie, Material und Personal.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Als größte Belastungsfaktoren nennen Unternehmen weiterhin hohe Energie- und Personalkosten, steigende Preise bei Lieferanten sowie den Fachkräftemangel. Gleichzeitig dämpft eine hohe Sparquote der Konsumenten die Nachfrage. Das spiegelt sich auch im Verhalten der Betriebe wider: 85 Prozent befinden sich selbst im Sparmodus und nur etwa jedes fünfte Unternehmen plant für 2026 überhaupt Investitionen. Meist in moderatem oder geringem Umfang. Positiv fällt auf, dass ein Teil der Mittel in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) fließt – häufig jedoch zur Effizienzsteigerung und wenig zur Expansion.

Auch die Finanzierung bleibt schwierig
Zwei Drittel der Betriebe empfinden Kreditaufnahmen als herausfordernd, vor allem wegen hoher Zinsen, steigender Anforderungen von Sicherheiten und Bürokratie. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sehen sich rund 68 Prozent der Betriebe noch als stabil. Gleichzeitig wächst jedoch die Zahl jener Unternehmen mit erhöhtem Ausfallrisiko und schwacher Eigenkapitalbasis.

Lesen Sie auch:
Heimische Betriebe wollen laut aktueller Umfrage im Inland weiter Stellen streichen und dafür im ...
In nur zwei Jahren:
Metallindustrie wandert ab, 10.000 Jobs sind weg!
28.04.2026
Krone Plus Logo
Branche am Prüfstand
Industriestrategie: Es raschelt im „Papierland“
28.01.2026
Krone Plus Logo
Abwanderung
Industrie-Bosse pfeifen immer mehr auf Österreich
29.08.2025

Kritisch beurteilen viele zudem die von der Regierung vorgestellte Industriestrategie bis 2035, die nur sechs Prozent der Firmen überzeugt. Vor allem fehlen ihnen dabei konkrete Maßnahmen zur Entlastung bei Kosten und Bürokratie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
30.04.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
182.959 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
163.575 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
120.727 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1332 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1218 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
964 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Mehr Wirtschaft
Neues Getränk am Markt
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
SPÖ gegen ÖVP und NEOS
Heftiger Koalitionsstreit um Spritpreisbremse
KI-Boom sei Dank
Höchster Gewinn für Samsung in Firmengeschichte
Google, Amazon & Co.
Hohe KI-Ausgaben zahlen sich für US-Konzerne aus
Wirtschaftsstandort
Warum jede sechste Firma aus Österreich weg will
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf