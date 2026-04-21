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Gut versorgt im Alter: Tipps gegen Mangelernährung

Ernährung & Wohlfühlgewicht
21.04.2026 10:00
Im Alter ausgewogen essen und auf Proteine achten!
Im Alter ausgewogen essen und auf Proteine achten!(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Sophie Victoria Orange
Von Sophie Victoria Orange

Mangelernährung ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar – selbst Menschen mit Normalgewicht können betroffen sein. Besonders die ältere Generation kämpft häufig mit Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit und zunehmender Schwäche. Hier Empfehlungen, wie man den Körper auch im Alter ausreichend versorgt.

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Wer nicht ausreichend isst, riskiert Altersschwäche, aber auch Muskelabbau, erhöhtes Sturzrisiko und eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Als Ursachen kommen akute oder chronische Erkrankungen, soziale Isolation, Kau- und Schluckproblemen sowie begrenzte Bewegungsfähigkeit infrage.

Wenn die Essensmenge nicht zu erhöhen ist, besser auf hochkalorische Lebensmittel setzen, wie die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) rät. Speisen lassen sich mit Öl, Käse, Schlagobers, Butter oder Nüssen energiereicher machen. Einen Auflauf daher mit Käse überbacken, in das Grießkoch Obers einkochen oder als kalte Jause ein deftiger Eiersalat serviert.

Regelmäßige Zwischenmahlzeiten sollen eingeplant werden. Bei Kau- und Schluckbeschwerden eignen sich milde Gewürze und weiche oder pürierte Speisen.

Soziale Dienste wie „Essen auf Rädern“ bieten bei eingeschränkter Mobilität Unterstützung. Gemeinsame Mahlzeiten mit Freunden oder Nachbarn regen den Appetit an und wirken Einsamkeit entgegen.

Proteine für starke Muskeln
Um im hohen Alter kräftig zu sein, braucht es genügend Protein (auch Eiweiß genannt). Nur so kann die Muskelmasse erhalten werden. Auch das Immunsystem ist auf Protein angewiesen. Es gibt tierische und pflanzliche Proteinquellen. Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte zählen zu den tierischen Lieferanten. Pflanzliche Proteine sind in Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen enthalten. Der Körper kann die Proteine in Kombination mit Getreide sogar noch besser aufnehmen.

Wie hoch ist der Bedarf?
Ab 65 Jahren steigt die Proteinempfehlung auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Krankheiten erhöht sich der Bedarf oft. Um am Tag auf ausreichend Proteine zu kommen, wird Topfen gern als Brotaufstrich genutzt oder ein Ei in die Suppe gerührt.

Als proteinreiche Zwischenmahlzeit empfiehlt sich beispielsweise eine süße Topfencreme, ein hart gekochtes Ei oder ein Joghurt mit Nussmus.

Wichtig ist neben ausgewogener Ernährung auch ausreichend Bewegung. Diese verbessert Kraft sowie Ausdauer und trägt dazu bei, länger gesund und selbstständig zu bleiben. Wer sich mehr bewegt, verspürt überdies auch wieder vermehrten Hunger.

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