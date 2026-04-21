Gut versorgt im Alter: Tipps gegen Mangelernährung

Proteine für starke Muskeln

Um im hohen Alter kräftig zu sein, braucht es genügend Protein (auch Eiweiß genannt). Nur so kann die Muskelmasse erhalten werden. Auch das Immunsystem ist auf Protein angewiesen. Es gibt tierische und pflanzliche Proteinquellen. Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte zählen zu den tierischen Lieferanten. Pflanzliche Proteine sind in Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen enthalten. Der Körper kann die Proteine in Kombination mit Getreide sogar noch besser aufnehmen.