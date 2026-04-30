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Zuckerbergs Vision:

Meta-KI soll „Tag und Nacht“ für Nutzer arbeiten

Digital
30.04.2026 07:59
Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg hat Großes mit KI vor.
Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg hat Großes mit KI vor.(Bild: AFP/DREW ANGERER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mark Zuckerberg richtet Meta voll auf Künstliche Intelligenz aus. KI-Agenten sollen Ziele der Nutzer erkennen und dann „Tag und Nacht“ arbeiten, um sie zu erreichen, erläuterte der 41-Jährige in einem Posting seine Vision. Auch solle KI direkt auf einzelne Personen zugeschnittene Inhalte erstellen. Eine Shopping-KI könnte zudem Menschen helfen, Dinge zu besorgen, die sie interessieren.

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Derzeit werde viel darüber gesprochen, dass Künstliche Intelligenz Menschen ersetzen werde, sagte der Meta-Chef. „Stattdessen denke ich, dass KI die Möglichkeit von Menschen verstärken wird, das zu tun, was man will.“ Dabei könne es zum Beispiel darum gehen, die eigene Gesundheit oder Beziehung zu verbessern, zu lernen oder persönliche Karriereziele zu erreichen. „Die Menschen werden in Zukunft wichtiger sein, und nicht umgekehrt.“

Drastische Folgen für Meta-Belegschaft
Als Arbeitnehmer innerhalb des Konzerns werden derweil vor allem jene Beschäftigten wichtiger, die produktiv mit KI arbeiten können. Am 20. Mai sollen rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen werden, wie der Konzern jüngst ankündigte. Außerdem sollen etwa 6000 derzeit freie Stellen nicht besetzt werden.

Meta hatte zum Jahreswechsel knapp 79.000 Beschäftigte. Damit dürften die Entlassungen rund 8000 Menschen treffen.

Der Investor und langjährige Branchenanalyst Gene Munster sieht einen Widerspruch zur öffentlichen Kommunikation der Firma: Zuckerberg übertünche mit seinen Visionen, dass Facebook „das aggressivste Unternehmen beim Ersetzen von Menschen durch KI“ sei, kommentierte er auf der Online-Plattform X.

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KI beschleunigt Neuentwicklungen um ein Vielfaches
Zuckerberg verwies erneut darauf, dass immer häufiger ein oder zwei Mitarbeiter binnen einer Woche etwas entwickelten, wofür früher größere Teams Monate gebraucht hätten. „Wir stellen bei der nächsten Evolution unseres Unternehmens diese Leute in den Mittelpunkt“, sagte er. Und Teams sollten nicht größer sein als nötig.

  Was genau das auf lange Sicht für die Belegschaft bedeuten wird, ist unklar. „Wir wissen nicht wirklich, was die optimale Größe des Unternehmens in der Zukunft sein wird“, räumte Finanzchefin Susan Li auf Analysten-Nachfragen ein.

Riesen-Wette auf KI-Zukunft
Die KI-Visionen erfordern unterdessen gewaltige Investitionen. Meta schraubte nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal nach oben. Für das laufende Jahr stellt Meta nun Kapitalinvestitionen zwischen 125 und 145 Milliarden US-Dollar (107 bis 124,2 Milliarden Euro) in Aussicht. Die vorherige Spanne lag bei 115 bis 135 Milliarden Dollar. 2025 gab der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Milliarden Dollar aus.

Anstieg im Werbegeschäft
Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal stieg der Konzernumsatz im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 56,3 Milliarden Dollar. Auf den Meta-Plattformen seien 19 Prozent mehr Anzeigen ausgeliefert worden, sagte Finanzchefin Li. Zugleich sei der Durchschnittspreis pro Anzeige um zwölf Prozent gestiegen. Marktführer Google und Meta beherrschen seit Jahren das Geschäft mit Online-Werbung.

  Der Meta-Gewinn sprang um 61 Prozent auf knapp 26,8 Milliarden Dollar hoch. Eine Rolle dabei spielte aber auch eine in dem Vierteljahr verbuchte Steuergutschrift von gut acht Milliarden Dollar.

Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden auszugeben – selbst mit dem Risiko, zu große Rechenzentren-Kapazitäten aufzubauen.

Nutzer-Minus durch Iran und Russland
Zuletzt griffen 3,56 Milliarden Nutzer auf mindestens eine Meta-App zu. Drei Monate zuvor waren es noch 3,58 Milliarden gewesen. Meta erklärte dies mit Internetsperren im Iran und den Einschränkungen für die Chat-App WhatsApp in Russland. Zum Konzern gehören auch die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.

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