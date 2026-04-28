EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen

Orbán soll längeren Aufenthalt in den USA planen

Magyar forderte Ungarns Strafverfolgungsbehörden dazu auf, „die Kriminellen festzunehmen“ und „ihre Flucht“ in Länder zu verhindern, in denen eine Auslieferung unwahrscheinlich sei. Nach 36 Jahren verzichtet Orbán auf seinen Parlamentssitz. Es wird gemutmaßt, dass er sich ins Ausland absetzen will. Es soll zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni ein Flug in die USA geplant sein. Sein Schwiegersohn soll schon seit Längerem dort leben.