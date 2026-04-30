„Wir würden für Rangnick durchs Feuer gehen“

In 42 Tagen beginnt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – und Österreich ist nach 28 Jahren endlich wieder dabei. Die „Krone“ traf ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart in Freiburg und sprach mit ihm über das Europa League-Halbfinale, große Träume, ehemalige Weggefährten wie Zinedine Zidane, Federico Valverde und Achraf Hakimi und die vielen Besonderheiten des SC Freiburg.