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Halber Weg geschafft

Wal „Timmy“ mit Wassertaxi schon vor Dänemark

Ausland
30.04.2026 07:00
„Timmy“ geht es Umweltminister Till Backhaus (SPD) zufolge in der Barge „sehr gut“.
„Timmy“ geht es Umweltminister Till Backhaus (SPD) zufolge in der Barge „sehr gut“.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wal „Timmy“ ist mit dem Transportschiff weiter in Richtung Nordsee unterwegs. Am frühen Morgen fuhr der Schlepperverband vor der dänischen Küste in Richtung der Westküste Schwedens.

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Laut dem Schiffs-Ortungsdienst Vesselfinder hatte das Schiff gegen 05.45 Uhr bereits die dänische Insel Sejero passiert und steuerte nun durch die Meerenge Samsø Bælt geradewegs Richtung Kattegat.

Am Dienstag war es gelungen, den wochenlang an der Ostseeküste gestrandeten Buckelwal in eine sogenannte Barge zu bugsieren. In diesem mit Wasser gefüllten Lastschiff, das von dem Mehrzweckschiff „Fortuna B“ gezogen wird, ist das Tier auf dem Weg in Richtung Nordsee. Nach Plänen der privaten Initiative, die für die Bergung verantwortlich ist, soll der Wal in einer mehrtägigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee gebracht und dann dort ausgesetzt werden.

Dänemark rettet prinzipiell keine gestrandeten Meeressäugetiere
Das dänische Umweltministerium teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass man gestrandete Meeressäugetiere in Dänemark prinzipiell nicht rette. Strandungen seien demnach „ein natürlich vorkommendes Phänomen“ und Wale sollten generell „nicht durch menschliches Eingreifen gerettet oder gestört“ werden. Zu dem konkreten Fall des an der Ostseeküste gestrandeten Buckelwals äußerte sich das Ministerium nicht.

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Der rund zwölf Meter lange und etwa zwölf Tonnen schwere Meeressäuger hatte vier Wochen in der Bucht der Insel Poel festgesteckt. Gegen den Rat vieler Wissenschaftler versucht die private Initiative seit Mitte April, den gestrandeten Wal zu bergen und lebend in die Nordsee oder in den Atlantik zu bringen.

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