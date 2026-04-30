Mordprozess gegen Nick Reiner frühestens im Herbst

Sohn Nick sprach über Sucht und psychische Probleme

Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf gegen eine Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen. Er soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben. Die Umstände werfen die Frage auf, ob Reiners Anwälte dessen psychischen Zustand für die Verteidigung heranziehen werden. Sie könnten argumentieren, dass der Angeklagte zur Tatzeit unter einer schweren seelischen Störung litt und statt Gefängnis eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung angemessen sei.