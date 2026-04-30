Pkw kollidiert mit E-Scooter: Zwölfjährige tot

Todesdrama in Oberndorf (NÖ): Eine Zwölfjährige war am Mittwochabend mit einer Freundin auf einem E-Scooter unterwegs, als es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Jede Hilfe kam zu spät – das Mädchen erlag seinen schweren Verletzungen.
Der Pkw war im Kreuzungsbereich plötzlich mit dem E-Scooter kollidiert, wie die niederösterreichische Polizei bestätigte. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang nicht vollständig geklärt.
Fest steht jedoch: Das Kind war gemeinsam mit einem weiteren Mädchen mit dem Roller unterwegs gewesen, als es zu der folgenschweren Kollision kam.
Zweites Mädchen schwer verletzt
Das zweite Mädchen auf dem E-Scooter wurde per Notarzthubschrauber nach Linz geflogen, hieß es auf Anfrage seitens der Polizei. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall offenbar nicht verletzt, berichtete der ORF Niederösterreich. Eines der Mädchen konnte nicht mehr gerettet werden und starb an seinen schweren Verletzungen.
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