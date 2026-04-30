Pkw kollidiert mit E-Scooter: Zwölfjährige tot

Zweites Mädchen schwer verletzt

Das zweite Mädchen auf dem E-Scooter wurde per Notarzthubschrauber nach Linz geflogen, hieß es auf Anfrage seitens der Polizei. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall offenbar nicht verletzt, berichtete der ORF Niederösterreich. Eines der Mädchen konnte nicht mehr gerettet werden und starb an seinen schweren Verletzungen.