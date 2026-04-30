Iran brach Anreise zum FIFA-Kongress ab

Irans WM-Teilnahme unsicher

Laut Tsanim habe die FIFA gegenüber den Iranern den Vorfall bedauert. FIFA-Präsident Gianni Infantino werde demnach ein Meeting in der FIFA-Zentrale in der Schweiz in die Wege leiten. Die Teilnahme des Iran an der am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko beginnenden WM steht aufgrund des Krieges der USA gegen den Iran in Diskussion. Das iranische Nationalteam soll seine Gruppenspiele gemäß Auslosung in den Staaten austragen.