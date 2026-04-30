Iran brach Anreise zum FIFA-Kongress ab

Der Iran wird beim für Donnerstag in Vancouver angesetzten Kongress des Fußball-Weltverbandes (FIFA) nicht vertreten sein.
Laut Bericht der Nachrichtenagentur Tsanim seien Präsident Mehdi Taj, Generalsekretär Hedayat Mombeini und dessen Stellvertreter Hamed Momeni bei der Einreise nach Kanada am Flughafen Toronto von Beamten der Einwanderungsbehörde unangemessen behandelt worden. Das Trio habe am Mittwoch den nächsten Rückflug genommen.
Irans WM-Teilnahme unsicher
Laut Tsanim habe die FIFA gegenüber den Iranern den Vorfall bedauert. FIFA-Präsident Gianni Infantino werde demnach ein Meeting in der FIFA-Zentrale in der Schweiz in die Wege leiten. Die Teilnahme des Iran an der am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko beginnenden WM steht aufgrund des Krieges der USA gegen den Iran in Diskussion. Das iranische Nationalteam soll seine Gruppenspiele gemäß Auslosung in den Staaten austragen.
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