Wie TikTok & Co. Essverhalten von Kindern prägen

Folgen sind deutlich messbar

Nach Kontakt mit entsprechender Werbung nehmen Kinder und Jugendliche im Schnitt rund 30 Prozent mehr Kalorien zu sich. Zudem steigt bereits ab etwa 60 Minuten täglicher Mediennutzung bei jüngeren Kindern das Risiko für Übergewicht. Tatsächlich betrifft Adipositas in Österreich auch immer mehr Kinder: Jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen ist übergewichtig.