Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz

Energydrink-Segment wächst weiter

Während einige Alkoholproduzenten bereits Verluste beklagen, steht der Energydrink-Branche ein Wachstum bevor. Von diesem wird aller Voraussicht nach künftig aber nicht mehr nur Marktführer Red Bull profitieren, sondern auch Konkurrenten, die immer mehr zu einer Diversifizierung der Branche beitragen.