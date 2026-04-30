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Neues Getränk am Markt

Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz

Salzburg
30.04.2026 08:00
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark Mateschitz (Fotomontage)(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Capri-Sonnen-Milliardär und Festspiel-Förderer Hans-Peter Wild will mit einem neuen Safterl Red Bull ordentlich Konkurrenz machen. Es ist das erste funktionelle Getränk der Firma, die damit ins Revier vom alteingesessenen Energy-Riesen Red Bull vordringt.

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Während das Mateschitz-Getränk seit jeher als Wachmacher schlechthin bekannt ist, will nun auch Capri-Sonne mehr sein als ein bloßes Spaßgetränk. Vitamine und Elektrolyte enthält die neue Sonderedition und will so zur Verringerung von Müdigkeit beitragen.

Konsumenten wollen Gesundheit unterstützen
Damit springt die Firma, bei der Hans-Peter Wild aktuell als Präsident des Verwaltungsrates fungiert, auf einen nicht mehr aufhaltbaren Trend auf. Erhebungen des Marktforschungsinstituts Innova Market Insights zeigen, dass Konsumenten immer mehr zu Energy-Drinks greifen, die mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert sind.

Mark Mateschitz mit Lebenspartnerin Victoria Swarovski. Sein Vater Didi Mateschitz baute Red ...
Mark Mateschitz mit Lebenspartnerin Victoria Swarovski. Sein Vater Didi Mateschitz baute Red Bull zu einer der mächtigsten Marken der Welt auf. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht.(Bild: Sepp Pail)

Fast jeder vierte Verbraucher in Europa überprüft regelmäßig die Inhaltsstoffe auf der Verpackung von Produkten, konnte das Marktforschungsinstitut herausfinden. Besonders deutlich wird das bei jüngeren Generationen unter 35 Jahren. Jeder Zweite von ihnen wünscht sich einen gesünderen Lebensstil.

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Energydrink-Segment wächst weiter
Während einige Alkoholproduzenten bereits Verluste beklagen, steht der Energydrink-Branche ein Wachstum bevor. Von diesem wird aller Voraussicht nach künftig aber nicht mehr nur Marktführer Red Bull profitieren, sondern auch Konkurrenten, die immer mehr zu einer Diversifizierung der Branche beitragen.

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