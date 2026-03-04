Galaxy S26 Ultra: Das Handy gegen „Screencheater“

Früher gab es im Grunde nur zwei Personengruppen, die sich Sorgen machten, ob ihnen auch niemand auf ihr Display schaut: Geschäftsleute, die im Zug oder Flieger mit Firmeninterna hantieren. Und Gamer, die unterbinden wollen, dass ihnen Gegner in die virtuellen Karten schauen – „Screencheater“ schimpft man die Spieler, die auf diesen Trick zurückgreifen. Geht es nach Samsung, scheinen sich heute aber auch ganz normale Handynutzer um ihre Privatsphäre zu sorgen: Der Tech-Gigant bietet in seiner S26-Familie nun das wohl erste Smartphone mit eingebauter Anti-Screencheater-Funktion an. Aber rechtfertigt diese einen Preis von mindestens 1450 Euro?