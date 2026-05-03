Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es

Wer gerne Selfies knipst, wird die Problematik kennen: Die Frontkamera der meisten Handys ist der Hauptkamera an der Rückseite technisch in jeder Hinsicht unterlegen – die Rückseite bietet mehr Megapixel, höhere Lichtstärke, oft auch optische Bildstabilisierung. Trotzdem greift man bei Selbstportraits meist zur Minikamera an der Vorderseite – weil man nur so den Bildausschnitt kontrollieren kann und bei Nutzung der Hauptkamera „blind“ fotografieren müsste. Das Zusatz-Display Snap von Insta360 verspricht Abhilfe – allerdings nicht für jeden.