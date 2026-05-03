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Insta360 Snap im Test

Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es

Digital
03.05.2026 17:30
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der chinesische 360-Grad-Kamera-Spezialist Insta360 lockt Selfie-Enthusiasten mit einem ungewöhnlichen neuen Stück Smartphone-Zubehör: einem magnetisch an der Rückseite des Handys haftenden Zweitdisplay zum „Umschnallen“, das mit einem Ringlicht für besonders hochwertige Selfies mit der Handy-Hauptkamera ausgestattet ist. Was bringt so ein Gadget? Krone+ hat es ausprobiert.

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Wer gerne Selfies knipst, wird die Problematik kennen: Die Frontkamera der meisten Handys ist der Hauptkamera an der Rückseite technisch in jeder Hinsicht unterlegen – die Rückseite bietet mehr Megapixel, höhere Lichtstärke, oft auch optische Bildstabilisierung. Trotzdem greift man bei Selbstportraits meist zur Minikamera an der Vorderseite – weil man nur so den Bildausschnitt kontrollieren kann und bei Nutzung der Hauptkamera „blind“ fotografieren müsste. Das Zusatz-Display Snap von Insta360 verspricht Abhilfe – allerdings nicht für jeden.

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