W Social: Neues soziales Netzwerk als „X-Ersatz“

„Wir glauben an die Notwendigkeit einer globalen, vertrauenswürdigen Social-Media-Plattform, die in Europa entwickelt, betrieben und gehostet wird. W basiert auf verifizierten menschlichen Nutzern, Transparenz, Datenschutz und Meinungsfreiheit“, heißt es auf der Webseite, auf der man sich bereits für die Testversion anmelden kann. Der offizielle Start der Plattform ist für den 17. Juni angekündigt.

„Gemacht für echte Menschen“

Schon jetzt scheint das Interesse an der „Alternative zu X“, als welche das Netzwerk beworben wird, groß zu sein. „W ist das neue soziale Netzwerk. Unabhängig und unparteiisch. Offen für alle weltweit. Betrieben nach europäischen Gesetzen, mit europäischer Infrastruktur und in Besitz von Europäern“, feiert die Geschäftsführerin, Anna Zeiter, den baldigen Start der Testversion von W Social in einem Posting auf LinkedIn. Kurz vor dem Start der ersten Testphase habe es bereits Anfragen aus über 180 Ländern gegeben, wie sie in einem Gespräch mit „Deutschlandfunk“ erzählte.