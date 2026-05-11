„Die Grundaggression ist derzeit sehr gesteigert“

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) sagt: „Eine stabile Sicherheitslage und ein hohes subjektives Sicherheitsgefühl sind ein Grundrecht der Bürger. Wer sich im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlt, verliert auch ein Stück Freiheit und Lebensqualität und auch Vertrauen in den Staat.“ Ziel des Sicherheitsgipfels sei gewesen, ein erweitertes Lagebild zu den Zahlen der Polizei zu erhalten. Nun gelte es, gemeinsam die richtigen Schritte zu setzen und die Erfahrungen des Stadtpolizeikommandos, von Sozialorganisationen, aus dem medizinischen bzw. psychosozialen Bereich, aber auch aus Verwaltung und Infrastruktur-Anbietern einfließen zu lassen.



Drogenmonitoring aus den Abwässern

Auch Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) sieht wie Raml den Bedarf zusätzliche Maßnahmen zu setzen: „Ich plädiere für ein umfassendes Drogenmonitoring aus den Abwässern der Stadt . Auch trete ich dafür ein, ein Alkoholverbot für den Bahnhofsvorplatz zu verordnen sowie die Beleuchtung im Linzer Volksgarten auszubauen.“ Und Hajart weist auch auf einen wichtigen Punkt hin, der bei dem Sicherheitsgipfel zur Sprache kam: „Laut den sozialen Diensten ist die Grundaggression sehr gesteigert. Die Probleme nehmen überhand und die Menschen reagieren mit Gewalt.“