Pensionistin (84) tot aus Wörthersee geborgen

Für eine 84-jährige Klagenfurterin gehörte der Sprung in den Wörthersee seit Jahren zur täglichen Morgenroutine. Am Montag ereignete sich jedoch ein tragischer Badeunfall, die Frau kehrte von ihrer Schwimmrunde nicht mehr zurück.
„Die Pensionistin war am Montag zwischen 6 und 7 Uhr früh, wie jeden Morgen, in der Ostbucht schwimmen gegangen. Gegen 7.30 Uhr entdeckte ein Hausangestellter die Frau plötzlich regungslos im Wasser und schlug sofort Alarm“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Ein verständigter Notarzt eilte sofort zum Einsatzort, konnte der 84-Jährigen jedoch nicht mehr helfen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät – sie war bereits verstorben.
Die Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist Gegenstand weiterer Erhebungen.
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