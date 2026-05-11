NGO-Schiff nach Rettung vor Libyen beschossen

Migrantenankünfte in Italien halbiert

Die Zahl der in Italien ankommenden Migranten ist in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 deutlich gesunken, während die zentrale Mittelmeerroute weiterhin zu den tödlichsten weltweit zählt. Nach aktuellen Daten bis zum 5. Mai gingen die Ankünfte um mehr als 50 Prozent zurück. Gleichzeitig kamen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) seit Jahresbeginn mindestens 819 Menschen ums Leben oder werden vermisst – mehr als sechs pro Tag.