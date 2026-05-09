Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“

Treffen im Bundeskanzleramt

„Die Polizei versteht sich als lernende Organisation und wird deshalb diesen Vorfall zum Anlass nehmen, die bisherigen Ausbildungsmaßnahmen weiterzuentwickeln und vor allem auch im Rahmen der Fortbildung darüber zu sensibilisieren“, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit. Roma seien eine in Österreich anerkannte Volksgruppe.