Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missbrauch von Kindern

Meldestelle: Illegale Inhalte im Netz explodieren

Web
11.05.2026 14:28
Wegen der hohen Anzahl an Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen im Netz schlägt die ...
Wegen der hohen Anzahl an Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen im Netz schlägt die zuständige Meldestelle Alarm.(Bild: SewcreamStudio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer im Internet auf Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger oder NS-Wiederbetätigung stößt, kann dies bei „Stopline“ melden. Jetzt schlägt die  Meldestelle Alarm: Denn noch nie waren so viele gemeldete Inhalte auch tatsächlich strafrechtlich relevant. Es gibt aber auch eine gute Nachricht ...

0 Kommentare

Insgesamt gingen im Vorjahr rund 75.000 Meldungen bei „Stopline“ ein. Ein Rückgang gegenüber 2024, als fast 90.000 Inhalte gemeldet wurden (siehe Grafik unten). Noch nie waren aber so viele eingegangene Meldungen auch strafrechtlich relevant: Nämlich mit 50,9 Prozent mehr als Hälfte. Das geht aus dem Jahresbericht der Meldestelle hervor, der am Montag in Wien präsentiert wurde.

Überwiegend Kinderpornografie gemeldet
Die bei weitem meisten Meldungen betrafen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger nach Paragraf 207a des Strafgesetzbuchs (StGB). 38.223 zutreffende Meldungen fielen in diesen Bereich, lediglich 41 betrafen das Verbotsgesetz. Barbara Schloßbauer, Projektleiterin der „Stopline“, erklärte dies damit, dass wohl die Bereitschaft viel höher sei, Inhalte mit mutmaßlichen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger zu melden als solche mit Content, der gegen das Verbotsgesetz verstößt.

Das Liniendiagramm zeigt die gemeldeten illegalen Inhalte im Internet von 2015 bis 2025. Die Gesamtzahl der Meldungen stieg 2024 auf 89.908 und lag 2025 bei 75.089. Die Zahl der tatsächlich illegal eingestuften Inhalte erreichte 2025 mit 38.264 einen Höchstwert. Quelle: Stopline.

Für Verhetzung nicht zuständig
Dazu komme, dass mit den Bestimmungen des Verbotsgesetzes und des Abzeichengesetzes der rechtliche Rahmen für die „Stopline“ viel enger gesetzt sei als beim Paragraf 207a. Oft handle es sich beispielsweise um Verhetzung, aber schon dies falle nicht unter die Zuständigkeit der „Stopline“. Den Rückgang von 93 zutreffenden Meldungen von NS-Wiederbetätigung im Jahr 2024 auf 41 im vergangenen Jahr nannte Schloßbauer „Rückkehr zur Normalität“.

Österreich „unattraktiver Standort“
Schloßbauer und der Generalsekretär der ISPA (Internet Service Providers Austria), Stefan Ebenberger, hatten auch eine gute Nachricht: Keine einzige zutreffende Meldung wurde bei einem österreichischen Provider gehostet. Ebenberger nannte Österreich einen ausgesprochen „unattraktiven Standort“ für Täter, das Motto „Löschen statt Sperren“ habe sich bewährt. Befindet sich der zuständige Provider im Ausland, ist die Arbeit für die „Stopline“ nicht vorbei. Die Meldestelle ist Gründungsmitglied von „INHOPE“, einem weltweiten Netzwerk ähnlicher Meldestellen, in das 57 Hotlines in 53 Staaten eingebunden sind.

Stefan Ebenberger (ISPA-Generalsekretär, li.) und Barbara Schloßbauer (Projektleiterin Stopline)
Stefan Ebenberger (ISPA-Generalsekretär, li.) und Barbara Schloßbauer (Projektleiterin Stopline)(Bild: APA)
Lesen Sie auch:
Von den etwa 24.000 analysierten Meldungen zeigten 47 Prozent tatsächlich illegale Inhalte – ein ...
Stopline-Bericht
Kindesmissbrauch im Web: Meldungen stark gestiegen
08.05.2025

Tatsächliche Standorte verschleiert
Jahrelang waren die USA Spitzenreiter bei den ausländischen Providern, bei denen strafrechtlich relevante Inhalte mit sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger gefunden wurden. Dann kamen die Niederlande auf. Nun sind mit großem Abstand Provider in Vietnam, gefolgt vom Iran, an der Spitze. Angeblich, denn vermutet wird eine „Verschleierungsstrategie“ der Täter, die die entsprechenden Seiten mit der angeblichen Herkunft aus Ländern tarnen, die keine „INHOPE“-Mitglieder sind, und so die Rückverfolgung komplizierter machen würden. Ob der Host in Österreich oder im Ausland sitzt, die „Stopline“ informiert immer auch die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie auf entsprechende Inhalte stößt.

KI wird immer mehr Thema
Auch in Österreich sind KI-erstellte Inhalte „immer mehr ein Thema“, betont Schloßbauer. Ist auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich um mittels KI erstelltes Material handelt, sei der Inhalt nicht strafrechtlich relevant, klärt die „Stopline“-Projektleiterin über die rechtliche Lage auf. Sei dies nicht erkennbar, dann geht es um strafrechtlich Relevantes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
11.05.2026 14:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Umsatz rückläufig
PS5 schwächelt: Sony hofft auf Blockbuster „GTA 6“
Nicht nur in dunklen Räumen nützlich: Das Ringlicht hilft auch tagsüber bei Gegenlichtfotos.
Krone Plus Logo
Insta360 Snap im Test
Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es
Die Gesäßtasche ist ein ungünstiger Aufbewahrungsort für das Handy: Für Langfinger ist es leicht ...
Krone Plus Logo
Guide zu Ihrem Schutz
So macht man es Smartphone-Dieben möglichst schwer
Krone Plus Logo
Dino als Naturforscher
Yoshi im neuem Nintendo-Game auf Humboldts Spuren
Tim Cook zieht sich im September als Apple-CEO zurück und wird den Posten des Executive Chairman ...
Krone Plus Logo
Apple-Chef tritt ab
Tim Cook: Das waren seine größten (Miss)erfolge
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
110.295 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.159 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
97.300 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
911 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Web
Missbrauch von Kindern
Meldestelle: Illegale Inhalte im Netz explodieren
Ausweis zum Anmelden
W Social: Neues soziales Netzwerk als „X-Ersatz“
Krone Plus Logo
Funktion entfernt
Warum Sie bei Instagram vorsichtiger sein müssen
Als Meme weltbekannt
Ungarn: „Hide the Pain Harold“ feiert Machtwechsel
Er will Triumphbogen
TikTok-Strafe soll Trumps Bauvorhaben finanzieren

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf