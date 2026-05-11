Meldestelle: Illegale Inhalte im Netz explodieren

Tatsächliche Standorte verschleiert

Jahrelang waren die USA Spitzenreiter bei den ausländischen Providern, bei denen strafrechtlich relevante Inhalte mit sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger gefunden wurden. Dann kamen die Niederlande auf. Nun sind mit großem Abstand Provider in Vietnam, gefolgt vom Iran, an der Spitze. Angeblich, denn vermutet wird eine „Verschleierungsstrategie“ der Täter, die die entsprechenden Seiten mit der angeblichen Herkunft aus Ländern tarnen, die keine „INHOPE“-Mitglieder sind, und so die Rückverfolgung komplizierter machen würden. Ob der Host in Österreich oder im Ausland sitzt, die „Stopline“ informiert immer auch die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie auf entsprechende Inhalte stößt.