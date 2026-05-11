Ungarn: „Hide the Pain Harold“ feiert Machtwechsel

„Ein großartiger Tag“

Er habe schon am auf dem Platz gestanden, als im Oktober 1989 die Republik Ungarn ausgerufen wurde, erzählte Arató. „Das ist ein ähnlich wichtiges historisches Ereignis“, meinte er zum Ende der Regierung unter Premier Viktor Orbán. „Ich bin sehr froh, dass ich im Alter von 80 Jahren hier sein und sehen kann, wie die Leute jubeln. Es ist ein großartiger Tag für mich.“