Wie Reifendrucksensoren Sie heimlich überwachen

Schuften „wie ein Viech“ lohnt sich hier doppelt!
Größte Fitnesslocation
Seit November 2014 ist es für alle neu zugelassenen Pkw in der EU Pflicht: das Reifendruckkontrollsystem, kurz RDKS. Eigentlich sollen seine Sensoren nur warnen, wenn der Reifendruck sinkt. Doch wie sich zeigt, können sie noch mehr, nämlich heimlich Bewegungen des Fahrzeugs überwachen.
Das RDKS arbeitet mit kleinen Sensoren in jedem Rad. Sie messen kontinuierlich den Reifendruck und senden bei Abweichungen drahtlos ein Signal an den Bordcomputer, um den Fahrer zu warnen. Allerdings funken diese Sensoren nicht nur Druckwerte - und genau das birgt Risiken, warnen Forscher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.