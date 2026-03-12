Wie Reifendrucksensoren Sie heimlich überwachen

Seit November 2014 ist es für alle neu zugelassenen Pkw in der EU Pflicht: das Reifendruckkontrollsystem, kurz RDKS. Eigentlich sollen seine Sensoren nur warnen, wenn der Reifendruck sinkt. Doch wie sich zeigt, können sie noch mehr, nämlich heimlich Bewegungen des Fahrzeugs überwachen.