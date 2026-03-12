Vorteilswelt
Sicherheitslücke

Wie Reifendrucksensoren Sie heimlich überwachen

Digital
12.03.2026 11:24
RDKS-Sensoren können mehr als nur den Reifendruck überwachen.
RDKS-Sensoren können mehr als nur den Reifendruck überwachen.(Bild: Andri - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Seit November 2014 ist es für alle neu zugelassenen Pkw in der EU Pflicht: das Reifendruckkontrollsystem, kurz RDKS. Eigentlich sollen seine Sensoren nur warnen, wenn der Reifendruck sinkt. Doch wie sich zeigt, können sie noch mehr, nämlich heimlich Bewegungen des Fahrzeugs überwachen.

Das RDKS arbeitet mit kleinen Sensoren in jedem Rad. Sie messen kontinuierlich den Reifendruck und senden bei Abweichungen drahtlos ein Signal an den Bordcomputer, um den Fahrer zu warnen. Allerdings funken diese Sensoren nicht nur Druckwerte - und genau das birgt Risiken, warnen Forscher.

Digital
12.03.2026 11:24
