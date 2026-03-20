So treibt uns KI in die „kulturelle Stagnation“

Über die Jahrhunderte hat der Mensch bedeutende Kunstwerke und damit die Basis für heutige generative Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT & Co erschaffen. Doch was passiert mit der menschlichen Kultur, wenn Texte, Bilder und Musik fortan überwiegend künstlich erzeugt werden und der KI wiederum als Ausgangsmaterial dienen? Eine aktuelle Studie liefert – durchaus besorgniserregende – Antworten.