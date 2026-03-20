So treibt uns KI in die „kulturelle Stagnation“

Über die Jahrhunderte hat der Mensch bedeutende Kunstwerke und damit die Basis für heutige generative Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT & Co erschaffen. Doch was passiert mit der menschlichen Kultur, wenn Texte, Bilder und Musik fortan überwiegend künstlich erzeugt werden und der KI wiederum als Ausgangsmaterial dienen? Eine aktuelle Studie liefert – durchaus besorgniserregende – Antworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.