Schnelle Power-Snacks unter 150 Kalorien

Gut gewählte Snacks liefern Energie, ohne den Blutzucker stark schwanken zu lassen oder kalorienreich zu sein. Sie kombinieren süße Aromen mit Eiweiß, Ballaststoffen oder gesunden Fetten – so bleibt der Genuss, ohne dass Heißhunger entsteht. Und wer sagt, dass gesunde Snacks langweilig sein müssen? Ob ein süßer Bratapfel mit Marzipan oder gesunde Edamame (gekochte Sojabohnen) – probieren Sie folgende Häppchen, die garantiert schmecken, satt machen und auch die Stimmung heben.