Schnelle Power-Snacks unter 150 Kalorien

Snacks müssen nicht nur satt machen – sie dürfen auch wärmen, trösten und glücklich machen. Gerade in der kalten Jahreszeit braucht der Körper Genussmomente. Entscheidend ist dabei nicht der totale Verzicht, sondern die kluge Auswahl. Abnehmcoach Ursula Vybiral gibt Beispiele für leckere Snacks.
Gut gewählte Snacks liefern Energie, ohne den Blutzucker stark schwanken zu lassen oder kalorienreich zu sein. Sie kombinieren süße Aromen mit Eiweiß, Ballaststoffen oder gesunden Fetten – so bleibt der Genuss, ohne dass Heißhunger entsteht. Und wer sagt, dass gesunde Snacks langweilig sein müssen? Ob ein süßer Bratapfel mit Marzipan oder gesunde Edamame (gekochte Sojabohnen) – probieren Sie folgende Häppchen, die garantiert schmecken, satt machen und auch die Stimmung heben.
