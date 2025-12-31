Kampf gegen das Kopftuch, Dämpfer bei den Löhnen

Große Verkehrsprojekte: 2026 wird das wohl umstrittenste Verkehrsprojekt der vergangenen Jahre auf den Weg gebracht: der Wiener Lobautunnel. Zwar wird der Tunnel selbst noch nicht gebaut (die Genehmigungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen), allerdings starten die Arbeiten für andere Abschnitte der S1-Nordostumfahrung. Weniger geteilt ist man im Süden: Mit dem Start des regulären Verkehrs auf der neuen Strecke der Koralmbahn wird hier enger zusammengerückt – bereits 160.000 Fahrgäste waren in den ersten zwei Wochen auf der neuen Koralmbahn unterwegs!