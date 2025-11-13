Flüchtlinge müssen Werteerklärung unterzeichnen

Der fünftägige Grundkurs wird in ebenso viele Module aufgeteilt. Dabei geht es um „Deutsch und Bildung“, „Arbeit und Eigenverantwortung“, „Staat und Demokratie“, „Sicherheit und Zusammenleben“ auch mit Fokus auf Kampf gegen Antisemitismus und schließlich „Zugehörigkeit und Engagement“ mit Blick auf das Ehrenamt. Um für Verständlichkeit zu sorgen, ist Dolmetschen in elf Sprachen möglich, berichtete Goiser.

„Kein Schuhplattlerkurs“

Am Ende des Kurses steht dann eben die Integrationserklärung. Darin bekennt man sich etwa dazu, die Würde und Rechte anderer zu achten, Frauen und Männer gleich zu behandeln, sich in Österreich einzubringen, gegen Gewalt, Diskriminierung und Rassismus aufzutreten, Deutsch zu lernen, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen sowie Österreichs Werte und Traditionen zu respektieren und zu leben. Plakolm stellte freilich zum Orientierungsverfahren klar: „Das ist kein Volkstanz- oder Schuhplattlerkurs, sondern ein Demokratiekurs zu unseren freien westlichen Werten.“