Was 2026 auf das Bundesheer zukommt

Am 20. Jänner, dem Tag der Wehrpflicht, wird die eingesetzte Wehrdienstkommission ihren Bericht zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz präsentieren. Unter dem Vorsitz des Milizbeauftragten Erwin Hameseder berieten Experten aus Ministerien und Interessensvertretungen über eine mögliche Reform. Dem Vernehmen nach soll sich die Kommission für eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht Monate plus zwei Monate Übungen aussprechen. Der Zivildienst würde auf zwölf Monate ausgeweitet werden.