So viel müssen wir an Gasnetz-Gebühr „brennen“

Tarifwechsel kann Haushalten Hunderte Euro bringen

Die Energiepreise setzen sich jeweils aus dem Arbeitspreis, Netzentgelten sowie Steuern und Abgaben zusammen, wobei die Netzentgelte bereits ein Viertel des Strompreises bzw. ein Fünftel des Gaspreises ausmachen. „Netzentgelte muss jeder Haushalt zahlen, der Strom bzw. Gas bezieht. Wenn diese Kosten wie in den vergangenen Jahren stark ansteigen, wird das für viele zu einer zusätzlichen Belastung“, so „durchblicker“-Energieexperte Stefan Spiegelhofer.