Erlag Krebsleiden

„Like a Virgin“-Songwriter Steinberg gestorben

Society International
17.02.2026 11:24
Die Musikwelt trauert um Songwriter Billy Steinberg. Er starb im Alter von 75 Jahren an den ...
Die Musikwelt trauert um Songwriter Billy Steinberg. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.(Bild: APA/Larry Busacca/Getty Images for Songwriters Hall of Fame/AFP )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Billy Steinberg, der legendäre Hits wie Madonnas „Like a Virgin“ und Cyndi Laupers „True Colors“ geschrieben hat, ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in seinem Zuhause im kalifornischen Brentwood, wie US-Medien unter Berufung auf Steinbergs Anwältin Laurie Soriano berichteten. 2011 wurde er in die „Songwriters Hall of Fame“ aufgenommen.

0 Kommentare

Als Co-Autor schrieb er Ohrwürmer wie „Eternal Flame“ für die Band The Bangles, „I‘ll Stand by You“ für The Pretenders und den Text von „I Drove All Night“, der von Céline Dion, Roy Orbison und Cyndi Lauper vertont wurde.

1997 erhielt Steinberg gemeinsam mit Céline Dion den Grammy für das Album „Falling into You“. Im Laufe seiner Karriere schrieb Steinberg außerdem Songs für Künstler wie Whitney Houston, JoJo, Demi Lovato, Tina Turner und Rod Stewart.

Lauper trauert um Steinberg
Auf Instagram sprach Cyndi Lauper Steinbergs Angehörigen und Freunden ihr Beileid aus. „Er war ein wirklich netter Kerl und sehr hilfsbereit“, schrieb die Sängerin in ihrem Posting.

Geboren 1950, wuchs Steinberg im kalifornischen Palm Springs auf. Während seines Literaturstudiums in New York begann er mit dem Schreiben von Liedern. Nach eigenen Darstellungen half es ihm dabei, über Panikattacken hinwegzukommen. 1981 begann er die Zusammenarbeit mit dem Songwriter Tom Kelly, mit dem er über Jahrzehnte hinweg mehr als 150 Songs schrieb.

